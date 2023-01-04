TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçını kazanamayan ve devre arasına alt sıralarda giren Menemen Futbol Kulübü'nün en golcü ismi Ali Özgün resmen takımdan ayrıldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon devam ederken süresiz kadro dışı bırakılan oyuncu, 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor ile sözleşme imzaladı.

Sezon başında Sakaryaspor'dan Menemen FK'ya gelen 33 yaşındaki golcü lige çok iyi başladı. Sarı-lacivertli formayla 13 maçta 7 gol atarak çok iyi bir görüntü ortaya koyan Ali, takımının en skorer ismi olmuştu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Ali Özgün, takımın en golcüsü olmasına rağmen kadro dışı bırakıldı. (DHA)