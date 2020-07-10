Ali Oto: Daha başarılı günler bizleri bekliyor

Türkiye Kayak Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla sportif çalışmalarına start verdi. Kayaklı koşu, alp disiplini, biathlon, kayakla atlama ve snowboard branşlarında teknik kurul toplantılarını on-line gerçekleştiren federasyon, gerekli izinlerin alınması durumunda organizasyonlarına başlama kararı aldı.

Branşlarda olimpik takımlardaki sporcular antrenörlerinin kendilerine verdiği program dahilinde bu süreçte evde çalışmalar yaptı. Kayaklı koşuda Ağrı, Muş, Bolu, Kastamonu, Rize, Bitlis, Tunceli, Hakkari, Kars ve Sivas gibi illerde kulüpler sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarına başladı.

Kayakla Atlama Milli Takımı, Erzurum’da çalışmalarını devam ederken biathlon, snowboard ve alp disiplinindeki milli sporcular ise çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Ali Oto: "Daha başarılı günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2022’de Çin’de yapılacak Kış Olimpiyatları’na şimdiden hazırlandıklarını ve bu süreci de en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminin tüm dünyada zorlu geçtiğini anlatarak, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirmekteyiz. Bizim için sporcularımızın sağlığı her şeyden daha önemlidir. Bu doğrultuda yeni dönemin planlarını yapıyoruz ve bu konuda titiz bir çalışma içerisindeyiz. 2022 Kış Olimpiyatları’na 2 yıl kaldı ve bu konuda ciddi çalışmalarımız olacak. Olimpik takımlarımızın belirlenerek çalışmalara başlaması yönünde teknik kurullarımız çalışma yapmakta. Bu zor günleri hep birlikte atlatarak daha güçlü, daha başarılı günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.