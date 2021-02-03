Ali Oto: 2026 Kış Oyunları’na son hızımızla çalışıyoruz

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası, Erzurum’da başladı. Kentteki Kandilli Kayak Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün sürecek yarışlara 110 sporcu katılıyor. Kentte daha önce düzenlenen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’ndan sonra Türkiye’de ilk defa düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Biatlon sporunun uluslararası arenada çok sayıda izleyicisinin olduğunu ifade eden Oto, şöyle konuştu:

"Bugün tarihi bir gün, 2011 oyunlarından sonra Türkiye’de ilk defa Biatlon Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Buraya 19 ilimizden 110 sporcu katılıyor. İnşallah bunu Türkiye geneline yayacağız. Rize ve Bolu dahi olmak üzere 3 ilimizde biatlon arenaları yapmayı planlıyoruz. Kotanın az olmasından dolayı 2022 Kış Olimpiyatları’na katılma şansımız yok ama 2026 Kış Oyunları’na son hızımızla çalışmaya devam ediyoruz."