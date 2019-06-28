Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, birkaç gün evvel yaptığı açıklamada eski futbolcuları Marcelo Guedes'i kadrolarına katmak istediklerini ancak yıldız ismin Olimpik Lyon'da mutlu olduğu için bu yaz transfer edilmesinin mümkün görünmediğini söylemişti. 32 yaşındaki deneyimli savunmacı da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Naibi'nin sözlerini aktaran bir Twitter hesabına yanıt veren Marcelo, kendisini eleştirenlere de göndermede bulunarak "Ligue 1'deki ilk sezonumda en iyi savunmacı olduğumu söyleyenlerin şimdiyse kötü şeyler hakkında konuşması çok komik. Önümüzdeki sezon harika oynarsam bu ikiyüzlüler beni yine alkışlayacak. Evet, Lyon'da kalacak ve her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler