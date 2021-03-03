Ali Muhammed: Milano, harika oyunculara ve çok iyi bir koça sahip

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Ali Muhammed, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin harika oyunculara ve çok iyi bir koça sahip olduğunu belirten Ali Muhammed, "Milano ligin zirvesinde yer alan takımlardan biri ve çok iyi bir ekip. Harika oyunculara ve çok iyi bir koça sahipler. Genel olarak, son dönemde yakaladığımız galibiyet serisi boyunca savunmada ortaya koyduğumuz performansı tekrar etmek istiyoruz. Hücumda da iyi bir performans sergilemeye ve bu maçı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.