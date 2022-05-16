Ali Metin: Artık hedefimiz 2023

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımımız, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Almanya'yı penaltılarla 4-3 yenerek üçüncü olmuştu. Buraya son Olimpiyat Şampiyonu olarak gelen Ay-Yıldızlılar'ın hocası Ali Metin,"20 takım arasında turnuvayı üçüncü bitirdik. Tabii ki şampiyon olmak isterdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Brezilya'da saha zeminleri konusunda sıkıntı vardı. Ancak şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

'Her zaman yanımızdalar'

Kendilerine bu süreçte verilen büyük desteğin de altını çizen Metin, "Her zaman yanımızda olan TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Hedefimiz artık, 2023'te Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kupayı almak olacak" dedi.

Çağrı Davran