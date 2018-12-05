Ali Koç’un sabrı taştı: ''Sorumlular hesap verecek''

Ali Koç, 3 Haziran'daki tarihi kongerede 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sona erdirdi. Büyük umutlarla ve heyecanla göreve başlayan başkan Koç için işler hayal bile edilemeyecek kadar kötü gidiyor. Fenerbahçe, son olarak sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı. 14 hafta sonunda sadece 14 puan toplayan Kanarya, ligde 15. sıraya demirledi. Karşılaşmayı izlerken takımının attığı gollerde sakin kalmasıyla dikkat çeken Ali Koç, 90 dakikanın bitiminde ise yıkıldı kaldı. Kadıköy’de bir kayıp daha yaşanması, başkanın sabrını taşırdı.

Toplantı yapacak

Karşılaşma sonunda hem çok üzgün hem de çok sinirli olan Ali Koç, yanındakilerle yaptığı konuşmada, “Takımın içinde bulunduğu durum kabul edilemez. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yaşadığımız bu kötü gidişin sorumluları hesap verecek. Gereken tüm önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı. Başkanın, Akhisar maçı öncesi kurmaylarıyla bir toplatı yaparak radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

Yusuf Dursun

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