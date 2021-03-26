Kurumsallaşma, geleceğin Fenerbahçe’sini kurma vizyonu, gurur duyulacak bir takım yaratma sözü... Ali Koç, 3 Haziran 2018’de bu vaatlerle başkanlık koltuğuna oturdu. İlk teknik direktörü, 3 yıllık anlaşma imzalanan Phillip Cocu’nun ömrü 3 ay oldu. Yerine gelen yardımcısı Erwin Koeman 2 ay sonra gitti. Ali Koç’un yeni hocası, “Gündemimizde dün yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak” dediği Ersun Yanal oldu. Yanal, 2018-19 sezonunu tamamladı ama geçen sezon 29 Şubat’ta 2-2 biten Antalya maçı sonrası görevini bıraktı.





‘İyi ki beklemişiz!’

Kalan bölümde pro lisansı nedeniyle Tahir Karapınar göreve getirildi ama saha kenarında hocanın kim olduğu belli değildi. Sezon başında Erol Bulut yeni hoca olarak açıklandı, Ali Koç imza töreninde, “İyi ki geçen sezondan beri Erol Bulut’u beklemişiz” dedi. Ancak Bulut da sezonu tamamlayamadan gönderildi.

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