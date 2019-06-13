Taraftarlar sabırsızlıkla yapılacak transferleri bekliyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar bu konuda gece gündüz çalışıyor. Başkan Ali Koç, transferle ilgilense de asıl gündemi farklı. Pazar günü Olağan Mali Genel Kurul toplantısı düzenlenecek. Burada üyelerin karşısına geçecek olan başkan, birçok konuda bilgilendirme yapacak.

En çok merak edilen, FFP anlaşmasındaki son durum. Ali Koç’un ayrıca Fener Ol kampanyası, transfer çalışmaları ve kulübün ekonomik anlamda geldiği noktayı da üyelerle paylaşması bekleniyor. Mali Genel Kurul sonrası ise başkanın gözü kulağı, UEFA’da olacak.

Sunum hazırlandı

FFP anlaşmasına uyamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe, UEFA Yargı Dairesi’ne sevk edilmişti. Bu kurul, ay sonuna kadar Sarı-Lacivertliler ile ilgili kararını verecek. Ali Koç ve kurmayları, Yargı Dairesi’nin davet etme ihtimalini göz önüne alarak kulübün ekonomik yapısını detaylı bir şekilde anlatan bir sunum da hazırladı.

Yusuf Dursun