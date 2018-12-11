Sabah Gazetesi'nin haberine göre; küme düşme hattına giren F.Bahçe'de başkan Ali Koç, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında futbolcularıyla çok sert bir konuşma yaptı. 43 dakika soyunma odasında kalan Koç, konuşmasına İngilizce olarak başladı. Yabancı oyunculara ağır ifadeler kullanan Koç, ardından yerlilere Türkçe konuştu. Başkan Koç, "Bu tablodan utanmıyor musunuz? F.Bahçe tarihine ihanet ediyorsunuz. Koca kulüp nasıl küme düşme hattına inebilir? Biraz olsun suçu kendinizde arıyor musunuz? Taraftar sizi her yerde destekliyor. Sizin onlara sunduğunuz futbol içler acısı" ifadelerini kullandı.

ODACI SALİH'E SÜRGÜN

F.Bahçe'de suçlu bulundu: Odacı Salih... Kulüpte 20 yıldır görev yapan Salih isimli kat görevlisi, Samandıra'da çalışıyordu. Oyuncuların çok sevdiği Salih, eski bir Samandıra çalışanına, tesislerde unuttuğu özel bir eşyasını verdi. Bunu dışarıda veren Salih, başka çalışanlar tarafından görüldü ve konu başkana iletildi. Koç da Salih'in Samandıra'dan Dereağzı'na alınmasına karar verdi.

GERGİN KARŞILAMA

Akhisarspor yenilgisi sonrası otobüsle İstanbul'a dönen F.Bahçe, saat 02.00'de Samandıra'ya ulaştı. Yaklaşık 30 taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.