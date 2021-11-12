Yaklaşık 2 aydır twitter üzerinden cuma paylaşımları yapmayan Mesut Özil dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özil, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Özil'in bu paylaşımı Ali Koç'a gönderme olarak nitelendirildi.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili olarak; "Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı." şeklinde konuşmuştu.