Fenerbahçe'de başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından taraftardaki beklenti artarken yeni bir kadro, yeni bir teknik ekip ve 'Yeniden Saygı' parolasıyla yola çıkan Sarı-Lacivertliler'de başarılı bir dönem geçirileceğine dair büyük bir inanç oluşmuştu.

Ancak ilk olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de, ligin açılmasıyla birlikte çöküş tam anlamıyla başlamış oldu.

Teknik direktör Cocu'nun yanlış oyuncu tercihleri, takıma bir türlü istenilen oyunu oynatamaması, Kadıköy-deplasman farketmeden kaybedilen maçlar sonrası, Galatasaray derbisini göremeden Hollandalı hocayla yollar ayrılmıştı.

Daha sonra geçici olarak Erwin Koeman'la yola devam kararı çıksa da, bu süreçte de istenilen sonuçlar alınamadı ve son olarak Akhisar deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 15 hafta itibariyla 14 puanla küme düşme hattında 17. sırada yer aldı.

Taraftarın Ersun Yanal'ın göreve gelmesi yönünde ağır baskısı karşısında, Ali Koç'un daha önceki açıklamalarına karşın deneyimli hocayı takımın başına geçirip geçirmeyeceği kısa bir süre içinde belli olacak.

Ancak Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durum, hem kendi taraftarı, hem de rakip takım taraftarlarının da diline düşmüş durumda.

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin bulunduğu bu durumla ilgili birçok paylaşım yapılırken, üretilen komplo teorileri de birçok senaristi gölgede bırakacak cinsten...

Şimdiye kadar üretilen senaryoların çoğu güldürme amaçlıyken, ekşisözlük'te açılan 'Yeni Fenerbahçe' başlığında bir kullanıcı girdiği entry'le gündem oldu.

Senaryoya göre, Fenerbahçe bu sezon kasıtlı olarak küme düşecek ve şampiyon olması beklenen Medipol Başakşehir'i satın alacak.

İşte kimilerini güldüren, kimilerine de ''olur mu böyle şey!'' dedirten o senaryo:

*Fenerbahçe Spor Kulübü korkunç bir borç batağında. Ali Koç gayet açık bir şekilde sezon başı bu tabloyu ortaya koymuştu.

*Josef de Souza ve Giuliano gönderilip çeşitli transferler yapılarak futbol takımı vasıfsızlaştırıldı. Birçok futbolcusu küme düşme hattı takımların seviyesinde. Erzurumspor'un reddettiği Frey mesela. Şimdi kritik noktaya gelelim: İddialara göre bu bilerek yapıldı.

*Bu sezon Başakşehir şampiyon yapılacak. Haliye Şampiyonlar Ligi geliri ile A.Ş'nin değeri artacak. Göksel Gümüşdağ'ın ihalesiz ve çok cüzi miktara aldığı bu kulübü satacağını sağır sultan bile biliyor. Katarlılar mı olur, Çinliler mi olur... Bir saniye. Belki başka bir ihtimal vardır...

*Küme düşmüş bir Fenerbahçe. Toplumun 3'te 1'inde yıkım demek bu ancak daha parlak bir gelecek için kabul edilebilir. Nasıl?

*Ali koç, Başakşehir'i kişisel parasıyla satın alacak (100-120 milyon euro). Fenerbahçe, küme düşmüş olmanın maliyetini kaldıramadığı için konkordato ilan edecek. Başakşehir Futbol A.Ş'nin adı Fenerbahçe Futbol A.Ş olacak.

*Normalde küme düşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Kulübün borcu sıfır. FFP derdi tasası yok. Koç Ailesi, Fenerbahçe'nin resmi sahibi. Göksel Gümüşdağ kazandığı parayla zaten dört köşe. Kazan-Kazan bir durum.

Yapılan bu paylaşım sonrasında kullanıcıya birçok Fenerbahçe taraftarından tepki geldi. Çoğunluk, üretilen bu senaryonun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söylerken, böyle bir durumun olması halinde ise takımı desteklemeyeceklerini belirtti.