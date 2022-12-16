Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı. Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Ali Koç'un çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere...

Gözünü ara transfer dönemine diken Andrea Pirlo, Ali Koç'un 1,5 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe 'ye transfer ettirdiği futbolcuyu kadrosuna katıyor. Ali Koç'u büyük hayal kırıklığına uğratan oyuncu, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ocak ayında Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'e imza atacak. İşte detaylar...









Yeni rakip aranıyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada şu ana kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Jorge Jesus’un öğrencileri, Kadıköy’de Vallecano ve Villarreal’i devirdi. Sarı Lacivertliler, Antalya kampında ise Alanyaspor ile Salernitana’yı yendi. 4’te4 yaparak sezonun ikinci bölümüne hazır olduğunu gösteren Fenerbahçe, bir maç daha ayarlamayı planlıyor. Jorge Jesus’un talebiyle rakip arayışı başladı. Kanarya, ara sonrası ilk resmi maçını ise Türkiye Kupası’nda 20 Aralık’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.

Rossi'ye talipler artıyor

İtalyan basını Fenerbahçe 'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Çizme'den talip olduğunu iddia etti. Habere göre Serie A ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon Euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Samet için resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe, Milli savunmacı Samet Akaydın için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Taraflar, son yapılan görüşmede her konuda el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki stoper için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bu ödeme, taksitler halinde yapılacak. Samet'le de 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Muriel transferinde rakip çıktı

Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları arasında yer alan Luis Muriel’e Brezilya’dan da talip çıktı. Atalanta’nın ocakta göndermek istediği golcü oyuncu için Gremio da devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Mavi-Lacivertliler, Goias’lı Pedro Raul için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Gremio’nun, yeni sezonda 9 numarayı ‘rüya’ bir isme, Muriel’e vermek istediği kaydedildi.





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Ali Koç 1.5 milyon euro ödemişti

Andrea Pirlo'nun transferini gerçekleştirmek üzere olduğu o isim Barış Alıcı. Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki ilk transferlerinden olan oyuncu için Fenerbahçe Altınordu'ya 1,5 milyon euro ödemişti.

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, kanat transferi için düğmeye bastı ve listesine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Barış Alıcı'yı aldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük transferde atağa geçti. İtalyan teknik adam Pirlo yönetimindeki İstanbul temsilcisi listesine Gençlerbirliği'nde forma giyen Barış Alıcı'yı ekledi.

Samsunspor da istedi

Başkent temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barış Alıcı ile 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da ilgilendi ve girişim yaptı.

Fenerbahçe'de aradığını bulamadı

Altınordu altyapısında yetişen ve A Takım'a yükselen Barış Alıcı, 2018-19 sezonu yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye gitti. Sarı-Lacivertli kulüpte istediği şansı bulamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo'ya kiralandı. Fenerbahçe'de 15 maçta görev alan Barış, 1 de asist yaptı.

Gençlerbirliği'nde kendini buldu

2021-22 sezonu öncesinde bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Barış Alıcı, al-karalarda 51 karşılaşmada oynadı ve 11 gol ile 12 asist kaydetti.

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını ve Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik hak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "2,5 milyon euro alacağız. İşimize yarayacak oyuncuları kiralık olarak gönderecekler. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik" dedi.

Karagümrük'te 4 isimle yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te ise Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Jimmy Durmaz ve Steven Caulker ile yollar ayrıldı.

Karagümrük, sezon başında Caulker'ı, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İstanbul ekibinde 7 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, bir kez ağları havalandırdı. (Ajansspor)







