Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarında takımın başında olacak. Burada alınacak sonuçlar, Hollandalı teknik adamın geleceğini belirleyecek. Milli takım arasında bir teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Fenerbahçe yönetimi ve camiasında yeni dönem için B planı hazırlıkları sürüyor. Yeni teknik direktör için 3 farklı cephe oluşmuş durumda:

COMOLLİ'NİN TERCİHİ FRANSIZ

YERLI bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor. Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor. Ancak bu fikri yönetim katında henüz çok fazla destek bulmuş değil.

YANAL 'GELİRİM' ONAYI VERDİ

FENERBAHÇE'YI şampiyon yapan son teknik adam apoleti en büyük avantajı. Nisan ayında takılan bu apolet taraftarı arkasına almasını sağladı. Yönetimde Ersun Yanal'a sıcak bakan bir cephe olsa da çoğunluk olduğu söylenemez. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklandı, 'onay' alındı. Cocu gittiği anda masadakilerden biri olacak

'KOCAMAN'DA HATA YAPTIK'

HAZIRAN ayında taraftar tepkisi nedeniyle gönderildi. Ancak Ali Koç'un bazı dostlarına "O konuda hata yaptık" dediği ifade ediliyor. Yönetim içinde Ali Koç'un da içinde bulunduğu bazı isimler "Aykut Kocaman" fikrine sıcak bakıyor. Ancak Cocu konusunda henüz net karar yok ve yeni isim yönetimde konuşulmadı.

KOÇ: YOLLARI AYIRMAKTA TEREDDÜT ETMEYIZ

F.BAHÇE Dergisi'nin Ekim sayısında Başkan Ali Koç önemli konulara değindi. Taraftarlara yaşattıkları üzüntü, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları nedeniyle mahcubiyet içinde olduklarını belirten Koç, "İnanarak yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun F.Bahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" dedi.