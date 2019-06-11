Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dergideki yazısında şampiyonluk kadrosu için transfer çalışmalara başladıklarını söyledi ancak bir de ekleme yaptı: UEFA Yargı Dairesi’nin kararı, kadro yapılanmamızda belirleyici olacak.

11 Haziran 2019, Salı 06:01
- A +
Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması

Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Haziran sayısındaki yazısında, UEFA Yargı Dairesi’nin FFP konusunda vereceği kararın önemine değindi. Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Ali Koç, şunları söyledi: “Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde UEFA tarafından kulübümüz Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi’ne sevk edilmiştir. Sevk dosyasındaki tavsiyeler gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur. Türk futbolu için önem arz eden ve kulüplerin mali yapısının düzeltilmesini sağlamak amacıyla olmazsa olmaz dediğimiz hususlardan biri Bankalar Birliği’nin borç yapılandırma çalışmasıdır.”

‘Nihat Özdemir’e başarılar’

“UEFA’nın da yakından takip ettiği ve aldığı kararlarda olumlu olarak atıfta bulunduğu bu çalışmanın yakın zamanda sonuçlandırılması önem arz ediyor. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır. Sözlerime son verirken, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir’i ve Yönetim Kurulu’na başarılar diliyorum.”

Haberin fotoğrafları için tıklayınFenerbahçe'ye Real Madrid'den golcü: Mariano

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...