Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Haziran sayısındaki yazısında, UEFA Yargı Dairesi’nin FFP konusunda vereceği kararın önemine değindi. Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Ali Koç, şunları söyledi: “Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde UEFA tarafından kulübümüz Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi’ne sevk edilmiştir. Sevk dosyasındaki tavsiyeler gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur. Türk futbolu için önem arz eden ve kulüplerin mali yapısının düzeltilmesini sağlamak amacıyla olmazsa olmaz dediğimiz hususlardan biri Bankalar Birliği’nin borç yapılandırma çalışmasıdır.”

‘Nihat Özdemir’e başarılar’

“UEFA’nın da yakından takip ettiği ve aldığı kararlarda olumlu olarak atıfta bulunduğu bu çalışmanın yakın zamanda sonuçlandırılması önem arz ediyor. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır. Sözlerime son verirken, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir’i ve Yönetim Kurulu’na başarılar diliyorum.”

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