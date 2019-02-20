Fenerbahçe Yönetimi, Zenit karşısında tur mücadelesi verecek takımı motive etmek için prim vaadinde bulundu. Kupadan elenen, ligde küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan takımın Avrupa’da yola devam etmesini umut eden yönetim, rakam açıklamasa da tur hâlinde takıma prim verme kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında Zenit’le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu sabah uçakla Rusya’ya gidecek. Kafilede kart cezalısı Isla yer almayacak. Sarı-lacivertli oyuncular 18.30’da karşılaşmanın oynanacağı Krestovsky Stadı’nda son idmanını yapacak. (Türkiye Gazetesi)