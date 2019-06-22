FB TV'de düzenlenen Win Win gecesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

Koç, "Transferleri burada söyleyip Ersun Hoca'ya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız." ifadelerini kullanarak transfer müjdesini verdi.

İşte Ali Koç'un program içerisindeki diğer açıklamaları:

"Ömer Faruk'u duymuşsunuzdur. Ömer'in Allah vergisi özel yetenekleri var. Ömer Faruk Beyaz 15 yaşında, Ağustos'ta 16 olacak. Ömer'in süperstar mı olacağı, yoksa averaj bir futbolcu mu olacağı 3-4 yılda yapacaklarıyla belli olacak. Ömer, sen çok özel bir insansın."

"Alex de Souza, futbola iki sene sonra antrenör olarak dönecek. Basındaki arkadaşlara söylüyorum, 'futbola dönecek' dedim. Çünkü iki yıllık antrenörlük kursunu iki sene sonra bitirecek."