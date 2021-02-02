Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un maç sonu basın mensuplarına açıklamaları şu şekilde:

Bugün güzel bir maç oldu adıma. Fakat devam etmek istiyoruz. önümüzde önemli bir maç var. Çok da yorgunum. Fazla konuşmak da istemiyorum.

Gönül isterdi ki, Almanya'dan geldiği zaman karantina süreci olmasaydı. Bu süreç olmasaydı daha hazır olurdu. Sonuçta pandemi dönemi yaşıyoruz. kurallara riayet etmek zorundayız. İlk defa sahaya ayak basması bizim için olumlu.

"Öyle ya da böyle 3 puan aldık"

Altay'ı tebrik ediyorum. Harika bir oyun çıkardı. Burası çok güzel bir şehir. İple çektiğimiz bir deplasmandı. Zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle 3 puan bizim. Hele ki nispeten iyi oynamadığımız bir maçta bunu almak daha da önemli...

"Taraftarımıza teşekkürler"

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer takımlar da buraya geliyor ama, Fenerbahçe geldiği zaman herhalde farklı oluyor. Yeni stad açılacağı zaman mümkünse Fenerbahçe'yle özel bir maç yapılırsa belki de daha iyi olur. Normal lig maçından daha iyi olacaktır.

İnşallah Gustavo'da cidi bir durum yoktur. O kolay kolay maçı terk edecek bir oyuncu değil.

"Ne gaza geldik, ne gaza getirdik"

İrfan Can Kahveci için ve camiamiz için hayırlısı olsun. Çok söylenecek şey var. Hiç söylenmeyecek şeyler de var. Birkaç transfer döneminde bizim nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncuları almayı hedefliyoruz. Transfer bittikten sonra konuşuyoruz. Ne gaza geldik, ne gaza getirdik.

"Başakşehir kendi çıkarları için hareket etti"

İrfan Can üzerinden bakacak olursak Başakşehir böyle bir tasarruf yapıyorsa biz de ilgilenelim dedik. Başakşehir Kulübü başkanıyla, profesyonelleriyle bizim gördüğümüz kadarıyla teklifleri aldılar son dakikaya kadar, kulüplerin çıkarlarında ne uygun gördülerse ona göre hareket ettiler.

"İrfan Can'la da konuştum, sıkıntı yoktu"

Transferin son ayağında ben İrfan Can'la konuştum. 'Nerede oynayacaksın, tercih yaptın mı?' diye sordum. Hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık.