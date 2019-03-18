Başkanlığının ilk sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, “Bu sene kötü başkanlık yaptığımı söyleyebilirsiniz. Bu sezon bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğeri üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi” ifadelerini kullandı. Ali Koç, en çok eleştirildikleri konu olan transferlerle ilgili olarak, “Diego Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ancak nereden bilebilirdim! 20 yaşında Meksika Milli Takımı’nın kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Slimani geldiğinde ise ‘En iyi santrfor’ dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim!” dedi.

‘Burnumuzun dibinden götürdüler’

Altyapının çok önemli olduğuna değinen başkan Koç, “Bu konuda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam, her sene Şampiyonlar Ligi’ne gidip faiz yükünden de kurtulursak işler rayına girer. Dereağzı’nda çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto’da oynuyormuş! Maaş vermiyorlarmış, ev kirası ve yemek. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar” diye konuştu.