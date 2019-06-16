Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Çamura yatarsan kazanıyorsun"

Futbolda oynanan tiyatro çok çirkin. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Bizim duruşumuz önümüzdeki sezon çok daha farklı olacak. Bu pisliğe ortak olmadık. Ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar muvaffak oluyorsun. Bu pislik devam etmeyecek.

Comolli hata yapmış olabilir ama geçmişine bakarsanız futboldan anlamadığını söyleyemezsiniz.

140 milyon Euro gibi bir rakamı, sponsorlar dahil kulübe soktuk. Bunun dışında 20-25 milyon Dolar'ı da Fener Ol ile kulübe getirdik.

"Bütçe küçülmesi yok"

30 milyon dolarlık basketbol takımımızın bütçesini küçültmeyeceğiz

"Ayağınızı denk alın"

Hep söylüyorum, içinde olduğumuz durumunda farkında değilsiniz, tahmin bile edemezsiniz. 8 aylık denetim sürecinde neler bulduğumuzu anlatırsak camiamız mahcup olur. Ayağınızı denk alın, belli kısımlara söylüyorum. Ve dua edin ki biz başarılı olalım.

"50 lira kulüp aidatı çok düşük"

Deniz bitti. Keşke seçim bu sene olsaydı. Onlar kaybederek çok kazandılar. 50 lira kulüp aidatı çok düşük. Bunu kabul edelim artık arkadaşlar. 250 TL de düşük bence. 500 mü olur artık bilemiyorum. 600'ü geçmez ama.

Kardeşim adam sattığın kadar adam alabilirsin diyorsa, sattığın kadar adam alacaksın. Sonrasında ise bonservissiz ve kiralık oyuncular olabilir.