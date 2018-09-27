2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye’nin heyeti, UEFA’nın İsviçre’deki merkezi Nyon’daki yerini aldı. Bugün saat 15.45’te başlayacak törende açıklanacak 2024’ün ev sahipliği organizasyonunda Türkiye’yi Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1.Başkanveli ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek. Bu 5 isim, karar öncesi UEFA’ya yapılacak sunuma bizzat girecek.

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Sayılı işadamlarından

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bugün İsviçre’ye gelerek federasyona bizzat yerinde destek verecek. Koç, ülkemizin adaylıkla ilgili olarak kulis faliyetlerinde yer alıp, Türkiye’nin işin ekonomik kısmında oldukça sağlam temellere sahip olduğuna vurgu yapacak. Ayrıca Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak sadece Avrupa’nın değil dünyanın tanıdığı sayılı işadamlarından biri olan Ali Koç’un, Nyon’da bugün etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.