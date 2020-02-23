Ali Koç'tan Galatasaray maçı öncesi son dakika açıklaması

Futbolcularla hafta içinde birebir görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu, “Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm” dedi.

23 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Ali Koç'tan Galatasaray maçı öncesi son dakika açıklaması

Futbolcularla hafta içinde birebir görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu, “Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm” dedi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ FLAŞ HABER

Koç, gerek teknik heyetin gerekse futbolcuların kazanma hırsını yakından gözlemlediğini de sözlerine ekledi, “Ankaragücü maçı sonrası büyük üzüntü yaşadılar. Bunun çaresi onların arkalarında olduğumuzu hissettirmekti. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımıza derbide sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

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