Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe 'nin Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'de son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu iddialarını yalanladı.

Kim'in dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ali Koç, "8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim, dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha %60-70'iyle oynuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Sarı Lacivertli forma ile çıktığı 9 resmi maçta 784 dakika sahada kaldı.