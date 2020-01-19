Ali Koç’tan flaş açıklamalar

Koç, “Gece geç vakitte TFF'nin kararı bize tebliğ edildi. Cuma günü 1 saatlik sunum yaptık. 1 hafta beklediler ve tekrar toplandılar. Başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen etmediler. Bu iş, ‘Nasıl Fenerbahçe’nin önü açılmaz’ diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim’e gideceğiz. Başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon TL’lik limitimiz olacak. Belki kalabalık kadrodan 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız ama bize manevra alanı verilmiyor. Umarım Tahkim çabuk karar verir. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor.