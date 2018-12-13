Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir yandan futbol takımının kötü gidişine çare ararken, diğer yandan kulübe yeni gelir kaynakları kazandırmaya devam ediyor. Koç, ailesinin sahibi olduğu Koç Holding bünyesindeki firmalarını kulübe sponsor yapmaya devam ediyor.

VOLEYBOLA DA OPET

Sezona sponsorsuz başlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru Koç Holding iştiraklerinden Beko oldu. Beko, 2.5 yıl süreyle sarı lacivertli takımın en büyük sponsoru olacak. Önümüzdeki günlerde atılacak imzaların ardından anlaşma kesinleşecek. Ayrıca Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye’de iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’na da Opet’in sponsor olması bekleniyor.

Ali Koç daha önce de Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen ‘heforshe’ kampanyası ile Tüpraş üzerinden 2 milyon Euro, futbol takımı şort sponsorluğu için Aygaz’dan 1 milyon 250 bin Euro, forma göğüs reklamı için de Avis ile de yıllık 35.5 milyon TL karşılığında anlaşma yapmıştı.

1 MiLYAR TL’LiK KAYNAK

Bu sezon tamamen Koç Holding bünyesindeki firmalarla sponsorluk anlaşmaları imzalayan Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezondan itibaren yeni sponsorlar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ali Koç daha önce de kulübe 50 milyon dolar hibe etmiş, sermaye artışı ve banka kredisi operasyonları ile birlikte Fenerbahçe’nin kasasına 1 milyar TL’yi aşkın para girmesini sağlamıştı.

Kaynak: Hürriyet