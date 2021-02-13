Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Karagümrük maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle Karagümrük yöneticilerine teşekkür ediyorum. Öncelikle Serkan Hurma olmak üzere hepsine teşekkürler. Genelde bu statta maç yapmak çok zevkli olmuyor ama yapılan yatırımla ne kadar güzel olduğunu gördük.

"Bu oyunu tüm maça yaymalıyız"

Takımımızı, hocamızı ve sportif direktörümüzü tebrik ediyorum. Güzel bir reaksiyon verdik. İlk yarı oynadığımız oyunu tüm maça yayarsak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Sadece 3 puan aldıkları için değil, mücadelelerinden dolayı da onları kutluyorum. Sakatlarımız ve kilit oyuncularımız geri gelince her şey daha iyi olacak. Son 11 maçın 9'unu kazandık. Tabii ki geçen hafta olanlardan sonra endişeye kapıldılar ama inanmaya devam etsinler. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz.

"Koskoca adamların yalan ve iftiraları..."

Mustafa başkan o kadar çok konuştu ki, ben de hatırlayamıyorum artık. Koskoca adamların yalanları ve iftiraları var. Biz bunlara yetişemeyiz. müthiş bir yalan ve iftira kampanyası var. Yapsınlar canları sağ olsun. Şu anda buna cevap vermeyeceğim ama zamanı gelince belgelerle konuşacağım. Ama bu zihniyet oldukça Türk futbolu ilerlemez, bundan hiçbir şey olmaz.

"Arda Turan'a az bile ceza vermişler"

Arda Turan'a az bile ceza vermişler. Ama bize karşı yapılan açıklamalara girmeyeceğim. Taraftarımızı karşıma almak adına ben susuyorum bu tür işlerde ama derbiye 3 bin kişi mi alınmış? Ne olmuş? Bunları siz medya olarak araştırın... Bu iddiaları, bu iftiraları araştırın. Bizim dinimizde en büyük günah iftiradır. Savcılık, Emniyet Müdürlüğü var. Devletin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar.

"Bir yere kadar hürmet gösteririz"

Şu açıklamalar bitsin. Pilleri bitsin. Ondan sonra konuşacağım. Biz bir yere kadar yaşa ve duruma hürmet gösterebiliriz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Tez zamanda cevap verilecektir. Ama ayıp ediyorlar. Kaos yaratarak Türk futboluna hiçbir şey kazandıramazlar.











