Kruse'nin sözleşmesini feshederek ayrıldığı Fenerbahçe'de son dönemde yapılan transferlerin büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Sabah'ın haberine göre; Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana takıma katılan 29 ismin 11'i ile yollar ayrılırken, 1 isim ise kadro dışında kaldı. Bu transferlere 41.5 milyon Euro harcayan sarı lacivertlilerde, yenilerin sahada süre alma ortalaması yüzde 39.7 oldu. Bu değere göre yeni transfer edilen futbolcular, her 90 dakikanın sadece 35 dakikasında süre alabildi.

ALTAY VE GUSTAVO HAKKINI VERDİ

Sarı-lacivertli ekipte en verimli isimler ise genç kaleci Altay Bayındır ile Luis Gustavo oldu. Altay transfer olduğu süre boyunca takımının sahaya çıktığı 3240 dakikanın 2610 dakikasında yani yüzde 80,6'sında süre alabilirken, Gustavo da 2970 dakikanın 2385'inde, yüzde 80,3'ünde görev yaptı.

ALLAHYAR SADECE 4 DAKİKA OYNADI

İki yıllık süreç içerisinde 29 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncuların 19'u takımda olduğu süre boyunca her iki dakikanın en fazla birinde sahada olabildi ve yüzde 50'nin altında oynama yüzdesinde kalabildi. Bu alanda en kötü isim kiralanmadığı dönemler içerisinde 1350 dakikanın 4'ünde görev yapabilen Allahyar olurken, şu anda kiralık olan Berke'de ise bu değer yüzde 2.1'de kaldı. Yeterince süre alamayan isimlerden olan Murat Sağlam da 3240 dakikanın 292'sinde yani yüzde 9'unda forma giydi.

POSTERLERİ KALDIRILDI

F.BAHÇE kulübü, sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve ülkeden ayrılan Max Kruse'nin görsellerini ve posterlerini tüm mağazalarındaki raflardan kaldırdı. Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki Fenerium mağazasında da Alman yıldızın fotoğrafının yer aldığı alana başka görseller eklendi. Kruse, ayrılık açıklamasında şubat ayından bu yana ödemelerini alamadığını gerekçe göstermişti.