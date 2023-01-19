Süper Lig'de transfer döneminin resmen açılmasıyla kulüpler hareketli günler yaşıyor. Fenerbahçe 'nin eski kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için bir görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin detayı ve ayrıntılar...

Daniel Güiza'nın son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Daniel Güiza'nın yeni takımı belli olurken son hali görenleri şaşırttı. İspanyol oyuncu son olarak İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Yeni takımının formasıyla poz veren 42 yaşındaki oyuncuyu görenler oyuncunun ne kadar yaşlandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe'de Villa sesleri

Fenerbahçe'nin, Boca Juniors'ın Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa için atağa geçtiği iddia edildi. Arjantin kulübü oyuncunun fiyatını 12 milyon Euro olarak tespit etti. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Vitor Perreira Rossi'yi istiyor

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor. Brezilya kulübü, Uruguaylı kanat oyuncusu için bu ay içinde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Üstelik Rossi'nin transferinde bu sefer sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Pereira'nın da ısrarcı olduğu kaydedildi.

Ali Koç "İkna edersen al götür"

Hatay'ın Asi Gazetesi'ne göre Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mert Hakan transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in Mert Hakan Yandaş'ı Hatayspor'a getirmek istiyorum demesinin üzerine sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un "Oyuncuyu ikna edersen al götür." dedi.

Rus devi peşinde

Yıldız oyuncuya Rus devi CSKA Moskova'nın geçtiğimi yazdan bu yana süre gelen bir ilgisi bulunuyordu. Hatta Rus kulübünün yaz aylarında 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Formadan uzak kaldı

Bu sezon Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 12 maçta terleten Mert Hakan, bunların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Sarı lacivertlilerin son oynadığı Gaziantep FK maçında ilk 11 başlayıp 68 dakika sahada kalan oyuncu, diz sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında birden fazla maç kaçırmıştı. Milli futbolcu bu sezon 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray 'a çalım atmıştı

Mert Hakan Yandaş 2019-2020 sezonunda Sivasspor forması ile etkili bir performans sergiledi. O sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla Galatasaray'da ilgilendi fakat anlaşma sağlayamadı. Sonrasında Fenerbahçe ile anlaşan oyuncu sarı lacivertli kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Gol kralı oldu

Süper Lig'e ilk kez 23 yaşında Sivasspor forması ile adım atan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 2015-2016 sezonunda Bucaspor forması giyerken 3. Lig 1. Grup'ta 21 gol ile gol krallığı ünvanının sahibi oldu.

Şenol Güneş Milli Takım'a çağırdı

Yıldız oyuncu milli formayı daha önce 1 defa terletti. Şenol Güneş'in çalıştırdığı dönemde UEFA Uluslar Ligi maçları için kadroya alınan Mert Hakan, 3 Eylül 2020'de 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olduğumuz karşılaşmada 58 dakika süre aldı.

Hatay ateş hattında

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Volkan Demirel'in ekibi ligde ateş hattında. Hatayspor 18 maçta topladığı 17 puan ile ligin 16. sırasında, düşme hattında bulunuyor. (Ajansspor)



