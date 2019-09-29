Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasının ardından soluğu Galatasaray derbisinde aldı. Ancak stada gelmeden önce Başkan Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan ve Ülker Stadı’nda toplanan taraftarlarla buluştu. Bir süre onlarla sohbet eden Koç, taraftarları daha sonra Türk Telekom Stadı’na bizzat uğurladı. Ardından kendisi de stadın yolunu tutan Koç ve yönetimi, burada bir sürprizle karşılaştı.

Protokolden izledi...

Stadın giriş kapısına geldiklerinde Koç’u, ev sahibi Galatasaray’dan Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere hiçbir yönetici beklemiyordu. Fenerbahçe takım otobüsünü ise Sarı-Kırmızılılar’ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı. Tribünde kendisine ayrılan koltuğa oturan Koç, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra aynı sırada ancak uzağında oturan Mustafa Cengiz’le birlikte protokol tribününden takip etti.