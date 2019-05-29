Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık hayatını kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Ersun Yanal ve idari Menajer Volkan Ballı, Metin Aşık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şu açıklamalarda bulundu:

“Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun. 1989-1993 yılları arasında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekor sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın büyüğü Sayın Metin Aşık’ı kaybetmiş bulunuyoruz. Öncelikle ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu sıkıntılı günlerde kuvvet dilemek istiyorum. Allah’ın takdiri demekten başka yapacak bir şey yok. Çok beklenmedik bir şekilde gelişmiş. Çok detay vermek istemiyorum. Ailenin özelidir, isterlerse onlar açıklarlar. Ama hepimiz için çok acı bir gün. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Zaman zaman tanıştığım bir büyüğümüz. Kulübümüze de yıllarca her anlamda, maddi ve manevi hizmet etmiş bir büyüğümüzü kaybetmenin acısı içindeyiz. Cenazesi Perşembe günü ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde olacak. Ardından da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Bunlardan önce de Dereağzı Tesislerimizde kendisinin de isminin verildiği kamp binasının olduğu yerde bir törenimiz olacak. Oradan da hep beraber camiye geçeceğiz. Son görevimizi yerine getireceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.”