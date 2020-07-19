Ali Koç ve Semih Özsoy, Vodafone Park’ta yer alamadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, PFDK’dan aldıkları cezalar sebebiyle Vodafone Park’ta yer alamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a 45, Başkan Vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Ligin 33’üncü haftasında Beşiktaş deplasmanına gedin sarı-lacivertli ekipte Ali Koç ile Semih Özsoy cezaları nedeniyle yer alamadı.

Fenerbahçe Kulübü’nden derbi maça Genel Sekreter Burak Kızılhan, Simla Türker Beyazıt, Ozan Tarman, Alper Pirşen, Turhan Şahin, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile Sevil Zeynep Becan gitti. Beşiktaş yöneticileri ile karşılaşma öncesi bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler daha sonra mücadeleyi izlemek için stada geçtiler.