Ali Koç ve ekibi dev kampanyaya hazır!

Türk sporunda ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler, bu durumu aşmak için zaman zaman taraftarından yardım istedi. Galatasaray bileklik sattı, Beşiktaş ‘FEDA’ tişörtleri çıkarttı. Şimdi sıra Fenerbahçe’ye geldi. Başkan Ali Koç daha önce birçok kez bahsettiği ancak adını koymadığı ‘kampanya’yla ilgili olarak Köln’den camiaya seslendi.

Net konuştu

Başkan Koç, “Mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kâr etmemiz gerek ancak bu, söz konusu değil. Eğer bunu aşamazsak, transfer yasağına kadar gidebilir iş. Yüzbinlerce taraftarımızın katılacağı kampanyanın başarılı olması halinde FFP’deki hedefi tutturma şansımız var. Toplayacağımız miktar kadar katılan kişi sayısı da çok çok önemli. Yani kumbarasından 5 lira verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği yüksek miktarda hibe kadar katılımcı sayısı çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı...

Başkanın sır gibi sakladığı ‘kampanya’nın detayları ortaya ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bağış kampanyasının, FB TV’de Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı gibi Sarı- Lacivertli renklere gönül veren ünlülerin katılacağı bir yayınla başlayacağı iddia edildi.

Bu isimler, milyonlarca taraftarı kampanyaya katılmaya davet edecek. Bağış yapmak isteyenlere kolaylık sağlanması amacıyla, SMS yoluyla da katılım imkanı olması bekleniyor. Kulübün hesap numaralarına da para gönderimi yapılabilecek. Bu yönüyle Fenerbahçe’nin bu organizasyonu, geçmişteki örneklerinden tamamen farklı olacak. Ayrıca kampanya ilk bağışı bizzat Ali Koç’un yüklü bir miktarla yapacağı öne sürüldü.