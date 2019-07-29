Yeni sezona güçlü bir kadroyla girerek şampiyon olmak isteyen Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya'da listenin başında Marsilya'nın yıldız oyuncusu Luiz Gustavo bulunuyor.

Damien Comolli ve Ali Koç, Brezilyalı oyuncunun transferini bitirmek üzere Fransa'ya uçtu.

Koç'un duruma bizzat müdahil olduğu ve 9 milyon Euro isteyen Marsilya kulübü başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşme gerçekleştirerek fiyatı aşağı çekmeye çalışacağı öne sürüldü.

Kaynak: Sözcü