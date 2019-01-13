Ali Koç transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında taraftarlara çok farklı bir Fenerbahçe izletmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda da ilk yarı bitmeden takımın başına camianın istediği Ersun Yanal’ı getiren Başkan Ali Koç, transfer konusunda dün önemli ifadeler kullandı. Erzurum maçında tribünden düşen ve 25 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen’i hastane çıkışında yalnız bırakmayan Koç, burada transfer sorusuna, “Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı ’Camiaya Sesleniş’ programında bunları açıklarız. Teşekkür ediyorum” dedi.

21.00’de FBTV’ye çıkacak

Salı günü saat 21.00’de FBTV’de tüm merak edilenlere cevap verecek olan Koç’un, gündemdeki isimler Galatasaray’dan Serdar Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ve Chelsea’den Victor Moses konusunda camiaya müjdeli haberler vermesi bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, Serdar ve Tolgay’ın yanı sıra son olarak masaya oturduğu Moses’le de anlaşma sağlamış durumda. Bu oyuncuların kulüpleriyle de artık ufak tefek pürüzler kaldığı konuşuluyor.

Yusuf Dursun



