Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"SİVAS'I ANADOLU'NUN KADIKÖY'Ü OLARAK GÖRÜYORUM"

"Sivas'a gitmeyi her zaman severiz çünkü Anadolu'da Kadıköy olarak gördüğüm yerlerden biri. Ama bu sefer Sivasspor maçı çok zorlu olacak. Sivasspor çok iyi bir takım oldu, çok iyi mücadele ediyorlar. Kazanacağımıza inanıyoruz. İyi de futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek... Önemli olan iyi oynamadığımız maçları kazanmak. Hem hakem, hem kendi hatalarımızdan dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız. Ama futbolda var bunlar. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz.

"BİR GECEDE BU NOKTAYA GELMEDİ TÜRK FUTBOLU"

Ben şu an bir şey düşünmüyorum çünkü TFF'ye henüz gitmedik. Diğer tarafın olayına hakim değiliz. Sonuçta işin özüne bakmak lazım. UEFA'nın yaptığı FFP birçok ülkede işe yaramasına rağmen burada işe yaramadı. İş başa düştü. Yerel FFP yaptık diyelim. Bunun da doğru kurgulanması, sınırlarının doğru belirlenmesi lazım. Bir gecede bu noktaya gelmedi Türk futbolu.

Ben 2018 Ocak ayında ilk yola çıktığım zaman demiştim ki "Saffet Sancaklı dışında kimse Türk futbolunun ekonomisini konuşmuyor, durumumuz çok çok kötü, yakın zamanda en çok bu konuşulacak" demiştim. İşte yakın zaman geldi. Burada önemli olan Türk futbolunun tüm yapısına hizmet edecek bir yapıya gelinmesi. Bunlardan sadece bir tanesi FFP. Mesela genç futbolu yetiştiremiyoruz. Avrupa'da altyapıya en az yatırım yapan lig biziz. En yaşlı lig biziz. En yaşlı yabancıların olduğu lig biziz. Belki öyle günler gelecek ki, şu kadar yerli, şu kadar yabancı oynatacaksın, oynattığın yerlilerin şu kadarı da altyapıdan gelecek gibi konuların da geliştirilmesi lazım. TFF'nin uygulamaya çalıştığı, geliştirdiği yeni lisanslama diyelim yeni talimatname, tüm söylediğim yapısal sorunların bir parçası.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Bununla beraber hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin çok ciddi problemleri var. Bizde ne yazık ki şöyle üzücü bir nokta var, yöneticilerimiz, ya da ilgili kişiler diyelim, ilk önce açıklamalar yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada da bunu yaşamıştık. Devletimiz çok iyi bir niyetle, çok ciddi bir soruna çare üretmek adına, bu durumdan nasıl çıkarızı düşünüyorlardı. Ama kurgulanmadan anlatıldığı zaman, istenen sonuçlara ulaşılmıyor. O yüzden, önce yapalım, anlaşalım, sonra açıklayalım, talimatname özelinde söylemiyorum.

Biz şu an konuşamayız, bugün saat 15:00'te toplantımız var, ondan sonra açık ve net bir şekilde konuşabiliriz. 19 Ocak'ta açıklanmıştı ama resmiyete dökülmesi 2 Eylül'dü. 2 Eylül ne demek, tüm takımların transfer dönemini bitirip, transfer harcamalarını yaptıkları dönem. Sonra ne oldu, yayıncı kuruluşun %15 civarında ligimize verdiği gelirler düştü, hepimiz bunu kabul etmek zorunda kaldı. TL'ye bakınca daha da fazla. Sonra vergiler geldi. Bu talimatname sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da uygulanmalı. Sadece dünü, bugünü değil, büyük resmi düşünmek lazım. Size verdiğim mesajlar dışında Fenerbahçe özelinde bir şey söyleyemem çünkü henüz toplantımızı yapmadık.

"DEVLETİMİZ HERKESE EŞİT YAKLAŞMAK DURUMUNDA AMA..."

Beinsports'a çıktığımız zaman imzalamadık demedim, imzalayamadık dedim. Çünkü bir elbiseyi 5 yaşındaki çocuğa, 20 yaşındaki birine, ya da 50 yaşındaki göbekli birine giydiremiyorsunuz. Devletimizi de anlıyorum, herkese eşit yaklaşmak durumunda ama bize sunulan şartlar ne yazık ki bizim sıkıntımızı karşılamıyor."