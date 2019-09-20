Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün sponsorluk anlaşması töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Birçok konu hakkında demeç veren Koç, Fatih Terim için, “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir! Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık kariyerinde nasıl bu kadar ceza alabiliyor, asıl bunun konuşulması lazım” ifadelerini kullanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, bu sözlerin ardından Ali Koç’u, “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk etti.

38. maddenin karşılığı

“Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar para cezası verilir.”