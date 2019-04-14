Ali Koç, Ömer Özen ile derbide buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" kampanyasına destek veren sarı-lacivertli genç taraftar Ömer Özen ile derbide bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, genç taraftarı Ülker Stadı’nda oynanan ve 1-1 berabere sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde konuk etti.

Ömer Özen ve babası Aydın Özen, karşılaşma öncesinde Koç ve başkan vekili Burhan Karaçam ile buluştu.

Adana’da bulunan Seyhan İMKB Fen Lisesi öğrencisi Ömer Özen, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyon olarak kazandığı 50 lirayı, ’Fener Ol’ kampanyası henüz başlamadan önce 7 Mart’ta PTT yoluyla kulübe göndermişti.