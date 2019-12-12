Ali Koç: 'Olmamız gerekenden 7-8 puan gerideyiz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yeni takım otobüsünün tanıtımı için Samandıra Tesisleri’ndeydi. Başkan Koç ayrıca zorlu Sivasspor maçı öncesi oyuncularla ve teknik heyetle bir araya gelip, moral verdi. Ali Koç daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunarak birçok konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.İşte Fenerbahçe Başkanı’nın sözleri...

“Sivas, benim ’Anadolu’daki Kadıköy’ dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Sivas çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar,iyi mücadele ediyorlar ama biz kazanacağımıza inanıyoruz. İyi futbol oynuyoruz .İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada.Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz,hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var .İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz.”

"FFP işe yaramadı"

“TFF ile Finansal Fair Play hakkında görüşmedik. Arkadaşların Lisans Kurulu ile bugün(dün)bir toplantısı var,ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız. İşinözü, UEFA’nın yapmış olduğu FFP birçok ülkede meyve vermesine rağmen biz de vermedi.İş başa düştü,yerel FFP yaptık. Ancak bunun da doğru kullanılması,sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi. Finansal Fair Play tek sorun değil,bir çok sorunumuz var.”

"En yaşlı ligiz"

“Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz. TFF’nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, tüm yapısal sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz,hepimizin sorunları var. Bu talimatnamenin yazılmasında bazı kulüplerin emeği var,bunların başında Fenerbahçe geliyor. Biz 2 yıldır, bizden önceki yönetim de dahil La Liga modelini inceledik. Bu konulara yabancı değiliz.”

"Kervan yolda düzülüyor"

“Bizde şöyle üzüntü verici bir nokta var, önce açıklama oluyor, sonra kervan yolda düzülüyor. Talimatname bu yıl değil, gelecek senelerde hayata geçirilmeliydi.

"Gelirler düştü"

“Önce yapalım, anlaşalım, herkesin imza atabileceği noktaya gelsin sonrada duyuralım. TFF’nin uygulaması 19 Haziran’da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül’de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerlendirme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. O yüzden günü değil, genel durumu konuşmak lazım.”

"Sıkıntımız gidermiyor"

“Bankalar Birliği’nin sundukları sıkıntımızı gidermiyor,diğer kulüplerinde giderdiğini zannetmiyorum.Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gayet doğaldır. Futbol sektörünün, diğerlerinden farkı yok.’ Çiftçinin parasını futbolcuya veriyorlar’, çok yakışıksız bir yaklaşımdır. Devletin iyi niyetle yapmış olduğu girişimin suistimal edilmesi bizi üzdü.

"Başarıya taşımasını diliyorum"

Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,yaptığı konuşmada, “Gürsel Turizm’in talebi üzerine Fenerbahçe markasına yakışacak son teknoloji ürünü,güvenik ve konfor ön plana çıkacak bir şekilde aracımızı geliştirdik ve ürettik. Markamızı tercih ettiği için Sayın başkan Ali Koç’a ve Gürsel Turizm’e teşekkür ediyorum. Bu otobüsün, Fenerbahçe’yi başarıdan başarıya taşımasını diliyorum”ifadelerini kullandı.

Son model otobüs

Fenerbahçe’nin yıllardır sponsorluğunu yapan Gürsel Turizm, futbol takımına yeni otobüsünü tahsis etti. Uzun süredir olduğu gibi yine Mercedes Benz markası tercih edildi. Son model araçta, futbolcuların konforu için herşey düşünüldü. Ayrıca otobüsün üzerinde bazı sürprizlere de yer verildi. Bunlardan biri, Fener Ol kampanyasına katılan taraftarlardan kurayla belirlenenlerin isimleri, aracın üzerine yazıldı. Ayrıca ‘İnanç,tutku ve birlik köklerinde var’ sloganı ile kulübün simgesi olan Sarı Kanarya kanatları da otobüste yer aldı.







