Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yönetici Metin Sipahiolu’nun bugün FBTV’de canlı yayında Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevap vereceği bildirildi. Sipahioğlu’nun katılacağı ‘Gündem Özel’ özel programı saat 12.30’da başlayacak.