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Ali Koç Mustafa Cengiz'e cevap verecek

Karagümrük maçı sonrası başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerinin kendisini ve Fenerbahçe’yi hedef alan açıklamalarıyla ilgili soruya zamanı geldiğinde cevap verileceğini söylemişti.

17 Şubat 2021, Çarşamba 00:36 Son Güncelleme:
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Ali Koç Mustafa Cengiz'e cevap verecek

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yönetici Metin Sipahiolu’nun bugün FBTV’de canlı yayında Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevap vereceği bildirildi. Sipahioğlu’nun katılacağı ‘Gündem Özel’ özel programı saat 12.30’da başlayacak. 

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