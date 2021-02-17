Ali Koç Mustafa Cengiz'e cevap verecek
Karagümrük maçı sonrası başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerinin kendisini ve Fenerbahçe’yi hedef alan açıklamalarıyla ilgili soruya zamanı geldiğinde cevap verileceğini söylemişti.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yönetici Metin Sipahiolu’nun bugün FBTV’de canlı yayında Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevap vereceği bildirildi. Sipahioğlu’nun katılacağı ‘Gündem Özel’ özel programı saat 12.30’da başlayacak.