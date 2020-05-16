Ali Koç: Küçülmek zorundayız

Fenerbahçe Başkanı, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Ali Koç, Zeljko Obradoviç’in kulübün efsanesi olduğunu söyleyerek, “Bu sezon belki de tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Sezon içinde kendisine sözleşme uzatma niyetimizi ilettik ama sezon sonunda gidişata göre değerlendirme yapmanın doğru olacağını söyledi. İlerleyen günlerde yine istişare edeceğiz. Kalmak istediği sürece burası onun evidir” dedi.

‘Yerliye yöneleceğiz’

Başkan Koç, futbolda gelecek sezonun planlarının yapıldığını söyleyerek, “Şu anki süreç bize zaman tanıdı. Transferde daha çok yerli piyasaya yöneliyoruz. Maaş bütçesini 91 milyon Euro’dan 72’ye indirdik. 50’lere inmemiz lazım. Oyunculara maksimum 2.2 milyon Euro verebiliriz” dedi.

Sağlık Bakanı’na övgü

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’yı öven Ali Koç, “Kendisini tanımıyorum ama halkımızı sistematik olarak bilgilendirmesi, güven telkin etmesi ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi sürecin böyle atlatılmasını sağladı” dedi. Ali Koç, virüs tespit edilen Ahmet Nur Çebi’yle konuştuğunu, ameliyat olan Mustafa Cengiz’i ise ziyaret ettiğini belirterek, “Kendisine moral vermeye gittik, o bize morallerin en büyüğünü verdi” diye konuştu.