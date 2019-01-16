Ali Koç konuşuyor (CANLI)

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının ardından merak edilen konulara FB TV'deki Camiaya Sesleniş programında açıklık getiren Ali Koç, bugün bir kez daha ekrana çıktı. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle bir gün sonraya ertelenen konuşmayı herkes merakla bekliyordu.





Konuşmaları canlı bir şekilde aktarıyoruz.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"İlerleyen dönemlerde sadece ve sadece YouTube'da göreceğiniz içerikler olacak. Belki de transferler bile artık ilk önce YouTube'dan açıklanacak."

"Dün akşam yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programını bir gün gecikmeyle yaptığımız için özür dilerim. Bir göz rahatsızlığım vardı. Sokak diliyle göz içi arpacığı... Ama bugün daha iyiyim ve programı da yapabildik."

"Göreve geldikten sonra hemen harekete geçerek finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektik. Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları 'Zaten biliyordunuz' diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir."

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'Hukuka güvenmek zorundayız'

"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız."

"3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."

'Dimdik durmak çok önemli'

"Bugünlerde atıp tutmak kolay, o günlerde yaşadıklarımızı Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi."

"Seçin döneminde beni FETÖ'cü yapmaya çalıştılar, 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz."

"Fitne, fesat ve iftira ne yazık ki ülkemizde bir yaşam tarzı haline geldi. Biri yalan söylüyor doğruyu ispat edene kadar canınız çıkıyor. Alper Pirşen'in anlatmak istediği "Bu dava usülden bozulursa üzülmeyin." Bu sadece süreci uzatır. Bizim için esas kısmı önemli."

'Kaynak yaratmada başarılı olduk'

"7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor."

"Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız."

'Futbolda başarısız olduk'

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin hiçbir önemi kalmıyor. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."

"Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk."

"40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik."

'Cocu hatalı bir transferdi'

"Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

'Barcelona'nın listesindeydi'

"Göreceksiniz ki, 47 yaşındaki Philipp Cocu, ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu, hoca arayışımızda kısa listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."

"Cocu'nun sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu, söylenen gibi 3 yıllık değildi. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti. Maaşında bir değişiklik yapmamamıza rağmen Koeman görevi kabul etti."

Ersun Yanal açıklaması

"Ersun Hoca'yı niye getirdik, nasıl getirdik, bu konuda da eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Zaten detaylarını birazdan anlatacağım. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi."

"Ersun hoca ve ekibinin saha içindeki meziyetlerinin dışında saha dışındaki meziyetleriyle de birlikte takıma çok iyi bir hava geldi. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye yakışan oyun anlayışına sahip olup istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum."

'Sadece görev dağılımı oldu'

"İdari menajer olarak Volkan Ballı'yı getirdik. Zaten kendisini herkes bilir, tanır. Diğer taraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için atadık. Kendisi tribüncüdür, tribünden gelmektedir. Comolli gönderiliyor haberleri çıktı, hayır, sadece görev dağılımı oldu."

"Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili YK üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde yer almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen tribün çocuğudur. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da bilir"

''Damien Comolli Fenerbahçe'nin Sportif Direktörüdür. Damien'ın tek işi A takım değil, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek, alt yapı ve benzeri konular da onun işi. Sportif Direktör kimse futbolun CEO'su odur.''

'Transferde ipuçları vereceğiz'

"Taraftarlarımız bombalar bekliyorlar. Biz bu akşam sadece ipuçları verebileceğiz.Transfer konusu resmi olarak bitmeden konuşmak doğru değil. Zaten en iyi iş de bitmiş iştir."

"7 ayda sermaye ve sponsorluk olarak 115 milyon Euro kaynak getirdik ama buradan 1 kuruş harcamadık transfere. Sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık. FFP nedeniyle bu kaynağımızdan para harcayamazdık zaten."

"Biz istemez miyiz 40-50-60 milyon Euro transferlere harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi."

'Transfer ekonomisi değişti'

"Moussa Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan?Transfer ekonomisi çok değişti."

"İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi."

"Bu formanın içine seni, beni koy, daha fazla puan alır."

'Beceriksizlik değil'

"Slimani gibi golcünün son 24 şutunun kaleyi bulmamasının beceriksizlikle bir ilgisi olamaz. İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı ben ve arkadaşlarım son derece mahcubuz."

'Barış Alıcı hazır dönecektir'

"Barış Alıcı Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edecek olağanüstü bir oyuncu. Daha fazla oynaması için Malatyaspor'a maaşı karşılığı kiralık verdik. Erol Bulut hocanın da çok ilgisini çeken bir oyuncu. Çok daha hazır dönecektir."

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'Ozan özel bir yetenek'

"Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi, belki de kendisi açısından en büyük talihsizlik buydu. Ne yazık ki bu sezon da, geçtiğimiz sezonlarda da vereceği katkıyı sağlayamadı. Sezon başında ilk gelen oyuncu Ozan Tufan'dı, özel hoca tutmuş ve inanılmaz arzuluydu. En büyük transferimiz sensin demiştik ama olmadı. Ona 'Sergen hocadan yararlan ve bir dahaki kamp döneminde aklını başına topla, F.Bahçe'ye katkı sağlayacak konuma gel' dedik."

"Yiğithan bizim evladımız, satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bol bol oynar ve bir gün Fenerbahçe'ye geri döner."

'Rizespor ile anlaşır umarım'

"Aatif, hocamızın ricası sonrasında affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."

"Sağ bekimiz Şener'i, Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif etmedik. İnşallah sözleşmesini uzatacağız."

"Sezon sonunda tabi 14 futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor, bunu sezon sonunda oturup değerlendireceğiz. Kesin olan bir şey hocamız, Ayew’in kalmasını istiyor.”

Ali Koç transferi düşündükleri mevkileri açıkladı: Stoper, Forvet arkası, sol açık, sağ açık, santrfor. "En az 3, mümkünse 4 mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Hocamızın önceliği orta sahayı güçlendirmek. Orta sahayı güçlendirdiğimiz sürece gollerin ardı ardına geleceğine inanıyor."

"Aslında şu an verebileceğim transfer haberi var ama şu an imza atılmadan açıklamak istemiyorum."

"Hocamız Jailson'dan çok memnun. Testleri çok iyi çıktı. Cebrail Akbulut ismini de yakında göreceksiniz. U21 takımımızda oynuyordu."

Tolga Ciğerci'nin son durumu

"Tolga Ciğerci'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Tolga bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz ve sahaya dönene kadar ödemeyeceğimiz bir oyuncu. Kendisini ABD'ye, dünyanın en iyi ayak doktoruna yolladık, 2 ay içinde sahaya dönecek konuma gelecek. Tolga Ciğerci şu an aktif oynayan çoğu futbolcudan daha çok çalışıyor. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz, havuzda çalışıyor, çok azimli."

"Bu transfer döneminde 30-31 yaşında oyuncular da gelebilir ama uzun dönemde yapmak istediklerimizde bir değişiklik olmamıştır."

"2018-2019 sezonunda bugüne kadar altyapıdan 10 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladık. Baştan aşağıya tüm Türkiye'de de herkes bu noktaya gelmek durumunda. Profesyonel sözleşme yaptığımız 10 oyuncunun 2-3 tanesi meyve verse, kulübe büyük bir katkı. 3-4 tanesi başka takıma transfer olsa yine büyük bir katkı."

'Oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek istemesi normal'

"Fenerbahçe her daim bir cazibe merkezi olmuştur. Böyle bir dönemde Türk oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek istemesi de bu nedenle normal. Biz gücümüz yettiğince yükümlülüklerimizi yerine getirmek için var gücümüzle savaşıyoruz. Zemin ve şartlar oluştuğu takdirde, takımlarından ayrılmak isteyen oyuncuların bize katılması mümkündür."

"Kadro dışı kalan oyuncuların affedilmesi konusunda da tenkit ediliyoruz. Biz burda cezayı ömür boyu veriyor, asla affetmez durumda değiliz. Ersun Hoca geldi, durum budur arzu ettiğin taktirde istediğin şekilde ilerleyelim dedik."

'Asla inatlaşmak olmaz'

"Hocamız, Ozan'a çok inandığını, Alanyaspor'a kiralık gitmesi gerektiğini söyledi. Diğer oyuncuların da takıma dönmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatleriyse bizde inatlaşma asla olmaz."

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'Volkan gerekli hamleleri yaptı'

"Volkan'ın geri dönmesi için neler yapması gerektiğini tek tek söylemiştim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan Demirel kendisine yakışanı yaptı ve takıma geri döndü."

"Özür dilemek istiyorsan çık özür dile" dedik. Yazılı bir şey yazarsan pek samimi gözükmeyebilir dedik. Bir açıklama yapacağını da biz açıklamadık, kendi açıkladı. O açıklamaya göre takımda kalmayabilirdi de."

'Volkan'ın dönmesi iyi olacaktır'

"Volkan, açıklamasını antrenman sahasında yapmak istedi ama hava şartlarından dolayı kantine alındı. Bunu sosyal medyada art niyetli insanlar polemiğe çevirdi. Volkan'ın takıma dönmesi iyi olacaktır. Kendisinden beklediklerimizi yerine getirecektir. Volkan'ın alacağı çok büyük sorumluluklar var ve alacağına inanıyorum. Yarın da oynayacaktır. Harun sakatlığından dolayı 2 hafta oynayamayacak."

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Ersun Yanal tercihi açıkladı

"Ersun hoca planlarımızda yok demiştim, kendisiyle uzun vadeli planlar yapamayız demiştim. Değişimde en doğru insan Ersun Yanal'dı. Ersun Hoca defterini kapatın derken, onun yaşattığı şampiyonluktan sonra nasıl keyif aldığımızı da söyledim. Konu saha içiyle ilgili değildi. Başka hususlar vardı."

"Ersun Hoca konusunda acele etmedik. 1 hafta oturup konuştuk. Taraftarın gazıyla iş yapsaydık ilk başta getirirdik."

"Erwin Koeman ile bir müddet devam ederken, o süreçte Semih Özsoy önderliğinde hocamızla görüşmelerimiz başladı. Sonra sürece ben de dahil oldum. Kendisiyle oturup konuştuk. Bir hafta boyunca istişare ettik."

'Bu camianın mutluluğa ihtiyacı var'

"Ben bunu Ersun Hoca için de bir şans olarak görüyorum. İnşallah çok istediği 4. yıldızı burada takar ve uzun yıllar burada çalışır. Artık bu camianın mutluluğa ihtiyacı var."