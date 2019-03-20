Ali Koç kampanya ile yakından ilgilenecek

Ali Koç, daha adaylık sürecindeyken, kulübü mali yükten kurtarmak adına bir kampanya düzenlemek için çalışmalara başladı. Seçildikten sonra, bu konuda adımların yakında atılacağını söyledi. Ancak bir türlü girişim yapılmadı.

Başkan Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin mart ayı sayısında konuyu tekrar gündeme getirip, “Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yardımcıları Karaçam ve Bilecik

Son olarak Köln Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği gecede, bu kampanyanın kulüp açısından ne kadar önemli olduğunu anlattı. Başkan, konuyu kısa süre önce gündeme getirse de aslında uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor.

Ali Koç’un son dönemde mesaisinin büyük bölümünü de bu kampanya için harcadığı öğrenildi. Başkan, ogranizasyonla en ufak ayrıntısına kadar ilgileniyor. Bu konuda en büyük destekçileri ise başkan yadımcısı Burhan Karaçam ile yönetici ve aynı zamanda TÜSİAD Başkanı olan Erol Bilecik.

Başkanın inancı tam

Burhan Karaçam, kampanyanın projelendirme süreciyle ilgileniyor. Erol Bilecik ise iş adamlarıyla iletişime geçip, kampanyayla ilgili bilgiler veriyor. Ali Koç’un, yapacağı bağış 100 bin TL’nin üzerinde olacak kişilerle bizzat ilgileneceği öğrenildi.

Kampanyaya ilk katılacak isimler başkan Koç ile yöneticiler olacak. Yönetim kurulundaki kişilerin yapacakları bağış miktarlarının belirlendiği kaydedildi. Ali Koç, iyi bir iletişim organizasyonuyla, mayıs ayına kadar gerekli 300 milyon TL’nin toplanacağına inanıyor.