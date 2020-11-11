Ali Koç: ’İyi bir başkan olmadığımı biliyorum’

Koç, “Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum. Benim de benden beklentim çok daha yüksek. Bir dönem daha devam edersem olacağım diye düşünüyorum. İlk sene saha sonuçları çok kötü gelince yapısal reformlardan önce günlük sorunlara bakmak durumunda kaldık. Ben hep 2 dönem başkanlık lazım olduğunu söylüyordum. ‘Bir an önce görevi bıraksa da kongreye gitsek’ diyenler var. Ben inatçıyım. Bu kadar güçlü olduğumu da tahmin etmiyordum. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz şampiyonluklardaki ruhu ve ortamı yakalamış durumdayız” dedi.



