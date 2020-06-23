‘Ali Koç istifa’ Twitter Türkiye gündemine girdi

Ali Koç rekor oyla başkan seçildiğinde taraftarlar fazlasıyla umutluydu. Yeni başkan, şampiyonluğun değil ama ‘Gurur duyulacak bir Fenerbahçe’nin sözünü verdi. Sarı-Lacivertliler, Ali Koç yönetimindeki ilk sezonda ligden düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon hedef artık şampiyonluktu. Ancak yine zirve yarışına havlu atıldı. Bunun üzerine hedef bu kez Türkiye Kupası’nı kazanmak olarak belirlendi.

Kısa sürede üstlere çıktı

Sarı-Lacivertliler kupaya da Kadıköy’de Trabzonspor’a tam 23 sene sonra yenilerek veda etti. Taraftarların takıma ve başkan Ali Koç’a olan öfkesi, 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası zirve yaptı. Fenerbahçe’ye gönül verenler, mücadelenin ardından başkan Koç’u istifaya davet etti. #alikoçistifa etiketi, Twitter’in Türkiye gündeminde kısa sürede üst sıralara yerleşti.

‘Taraftarla bağ erozyona uğruyor’

Başkan Koç, adaylık sürecinde İzmir’de katıldığı bir organizasyonda Aziz Yıldırım’a, “Son 3-4 senede, amiral gemi futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Fenerbahçemiz’in tartışmasız en büyük gücü olan taraftarı ile arasındaki sıcak bağın erozyona uğradığına şahit oluyoruz” sözleriyle yüklenmişti. Ali Koç, Kadıköy’de 20 sene sonra gelen Galatasaray yenilgisinin ardından kendisine tepki gösteren taraftarla tartışmak için bulunduğu tribünden aşağı atlamıştı.



