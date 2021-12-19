Ali Koç ile Kenan Koçak, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yan yana!

Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından zirveden uzaklaşan, lider Trabzonspor 'un 15 puan gerisinde Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe 'de koltuğu derinden sallanan Vitor Pereira'nın yerine A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın getirileceği futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulmuştu. Sarı Lacivertliler'in Kenan Koçak'la ilk teması kurduğu iddia edilirken genç teknik adam Kuntz ile birlikte dev derbiyi Ülker Stadı'nda takip etti.

Son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yapan Kenan Koçak, Eylül 2021'de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ekibine katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribündeki yerine giderken Koçak'la selamlaşmayı ihmal etmedi. Koç ile Koçak arasındaki samimi görüntüleri ise gözlerden kaçmadı, son günlerde çıkan iddiaları ise güçlendirdi.

Kenan Koçak'ın Başkan Ali Koç ile sıcak görüntüleri Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin ilk teması kurduğu iddia edilen Kenan Koçak'ın çalışmış olduğu son 3 takımdaki puan ortalamaları:

Hannover 96: 1.39

Sandhausen: 1.21

Waldh Mannheim: 1.63









Türkspor Mannheim'da başladı

İlk antrenörlük deneyimini 2009/10 sezonunda FC Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımında teknik direktör olarak görev yaptı. 2013/14'te SV Waldhof Mannheim'e geçti ve 3 sezon bu kulüp teknik direktör olarak çalıştı.

Kenan Koçak, 2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı.

Hennes Weisweiler Akademisi'nde eğitimini tamamladı

2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. 2016 yılının temmuz ayında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'in başına geçti. Son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yaptı; Almanya 2. Ligi'nde 150'ye yakın karşılaşmaya çıktı.