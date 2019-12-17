Ali Koç ile Ersun Yanal arasında soğuk savaş

Ali Koç, başkanlığının ilk sezonunda Fenerbahçe Futbol Takımı, tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Tribünler her maç ‘Ersun Yanal’ sesleriyle inledi. Başkan Koç önce, “Ersun Yanal gündemimizde olmadı, olmayacak. Taraftar bu sevdadan vazgeçsin” dedi. Bu sözlerden 2 ay sonra Koç, Yanal’a sözleşme imzalattı. Buna rağmen başkan Koç’un gönülsüz bir şekilde 57 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiği yönünde sürekli spekülasyonlar yapıldı. İkili arasında bu sezon, dozu her geçen hafta yükselen bir soğuk savaş başladı.

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‘Vites artırmalıyız’

Başkan Koç, 2-1 kazanılan Denizli maçı sonrası, “Zevksiz bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanabilirdi, biz kazandık. Allah’a şükür kazandık ama birkaç vites artırmamız lazım” sözleriyle oyunu eleştirdi. Ali Koç, bu ayki dergi yazısında ise hem hakem hem de kendi hataları nedeniyle olması gerekenden 7-8 puan geride olduklarını söyledi. Başkan Koç, 3-1’lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası ise Ersun Yanal’a daha açık sözlerle mesaj gönderdi. Radikal kararlar alacaklarını belirten Ali Koç, “En çok üzüldüğüm konu, futbolcularımızın sakatlıkları. Maçlarda olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bazı şeyleri yanlış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sol bek rahatsızlığı

Başkanın bu sözleriyle, üstü kapalı olarak takımın doğru şekilde antrenman yapmadığını ima ettiği kaydedildi. Ersun Yanal’ın ise sezon başında Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığına rağmen sol bek transferi yapılmaması nedeniyle Comolli ve yönetime tepkili olduğu iddia edildi.

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