Ali Koç: Her zaman başımız dik, alnımız açık

Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Futbolda şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e en az 588 yıl hapis cezası verildi. FETÖ'nün futbolda şike soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Kararın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.









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İşte kararın ardından Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Her zaman başımız dik, alnımız açık. Üzülerek söylüyorum... Fenerbahçe için tarihi bir gün. Keşke böyle günler yaşamasaydık."

"Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi. Hukuki sonuçlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarının yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez."









'Bu işin yan aktörleri de var'

"Bu işin yan aktörleri de var. Rüzgarın nereden estiğine bakarak, Fenerbahçe'yi medya aracılığıyla karalayan insanlarla da hesaplaşacağız. Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, intihar etti. Çocuklar utancından okula gidemedi."

"Kurguladıkları, iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için, aldıkları güçle bu ülkenin kılcal damarlarına sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah, bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istedikleri her şeyi yapacak hale gelmeleri... Nasıl müsaade izin verildiyse, bundan yeterince ders alınması lazım."

"Benim şahsen en çok hesaplaşmak istediğim kesim, rüzgarı arkasına alarak terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye her şekilde saldıran, iftira atan kişi ve kurumlardır."

'Çok kızgın ve kırgınız'

"Biz olalım, başkası olsun, Aziz Başkan da mücadelesini verdi, bu koltukta kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Biz mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içerisinde değiliz. Çok kızgın ve kırgınız. Hakkımızı alana kadar da devam edecek"