“Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon”... Bu tezahüratlar eşliğinde 3 Haziran 2018’de tarihi oy alarak başkan seçilmişti Ali Koç. Kulübe yepyeni bir vizyon getireceğini vadetti. Ersun Yanal’ı isteyenlere, “Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe’yi anlayamamışsınız” cevabını vererek taraftarları iyice heyecanlandırdı. Ancak iş icraate gelince, her geçen gün başka bir hayal kırıklığı yaşattı. Transfer fiyaskoları, teknik direktörleri getiriş ve gönderiş şekli, taraftarlarla girdiği diyaloglar, açıklamalarının tam tersi uygulamalar...

Erken havlu atıldı

Taraftarın canını en çok acıtan ise sportif başarısızlıklar oldu. Ali Koç’un ilk senesinde Fenerbahçe ligden düşme korkusu yaşadı. İkinci sezonunda şampiyonluk iddiasıyla yola çıkıldı ama lige yeniden çok erken havlu atıldı. Taraftar için yıllardır gurur kaynağı olan Kadıköy derbilerindeki yenilmezlik unvanları bir bir gitti. Önce Galatasaray 20 sene sonra Saracoğlu’ndan zaferle ayrıldı, ardından Trabzonspor 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

5’in 2’si Ali Koç’la

Ersun Yanal görevden ayrıldığında ligin bitimine 10 hafta kalmıştı ve Şampiyonlar Ligi potasıyla fark 10 puandı. Buna rağmen tam 4 ayda teknik direktör bulunamadı. Bunun sonucunda Fenerbahçe, tarihi başarısızlıklarla dolu geçen sezonu 6. bitirmesine rağmen bu sezon 7. olabildi. Sarı-Lacivertliler ilk kez peş peşe iki sezon ligde ilk 5’in dışında kaldı. İlk kez peş peşe 2 sene Avrupa bileti alamadı. Bir başka çarpıcı istatistik ise 1959’dan beri sadece 5 kez ilk 5’e girilemedi ve bunun 2’si, Ali Koç’un 2 yıllık başkanlık döneminde gerçekleşti.



