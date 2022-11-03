Ali Koç harekete geçti! Bonservisini alacak

Fenerbahçe 'de transfer gelişmesi... Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, yıldız futbolcunun bonservisini almak için resmen harekete geçti ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Jorge Jesus'un zor seçimi

Fenerbahçe'de sakatların çokluğu, Jorge Jesus’u bu akşamki mücadelede rotasyon yapma konusunda zorlayacak. Orta sahada İsmail Yüksek’in 11’e dönmesi bekleniyor. Hücum hattında ise Batshuayi kararsızlığı yaşanıyor. Jesus, Belçikalı’yı dinlendirip dinlendirmeyeceğini maç saatinde belirleyecek.

Osayi-Samuel’e Nijerya daveti

Fenerbahçe’nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi- Samuel’e Nijerya Milli Takımı’ndan davet geldi! 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.





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6 eksikleri var

Lucescu, kötü gidişat sonrası son dönemde genç oyunculara daha çok şans verdi. Ancak bu akşam deneyimli oyuncularıyla sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlandıktan sonra bir daha kaleyi koruyamayan kaleci Bushchan, ligdeki son H.K.Rih mücadelesinde kadroya girmişti. Milli file bekçisinin bu akşam eldivenleri giyme ihtimali yüksek. Ancak yedek kaleci Boyko’nun yanı sıra sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Bu sezonki tek yabancı transfer Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak.

Liderlik için çılgın senaryo

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki ikili averajda eşitlik var. Her iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle, her iki takım da maçlarını kazanır ve puan eşitliği oluşursa, genel averaja bakılacak. Temsilcimiz şu anda 4 averajda, Rennes ise 3... Averaj da eşit olması halinde atılan gole bakılacak. Fenerbahçe şimdilik bu konuda da önde. Örneğin bu akşam Fenerbahçe 1-0, Rennes ise 2-0 kazanırsa tüm alanlarda eşitlik söz konusu olacak. Bu durumda UEFA denkliği bozmak için sırasıyla deplasmanda atılan gole (Fenerbahçe 4 attı ama bu akşam deplasmanda. Rennes 6 gol attı ama son maç evinde), alınan galibiyet sayısına (eşit), deplasmanda alınan galibiyet sayısına (Fenerbahçe kazanırsa eşit olacak), disiplin puanına bakıyor. Son çare olarak ise UEFA kat sayısı devreye giriyor. İş son seçeneğe kalırsa, Fransa’nın ülke puanı bizden yüksek olduğu için Rennes lider olacak.





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Ali Koç harekete geçti

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile futbol takımları başkanları bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş bu organizasyonda görüşme yaptı.

Arda Güler'in bonservisi için ön görüşme yapıldı

Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler'in bonservisi konusunda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki müzakereler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda ön görüşmede bulundu.

Görüşmeler sürecek

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

Gençlerbirliği zor durumda

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor durumda bulunuyor. Ligde de işler iyi gitmiyor. Gençlerbirliği, topladığı 6 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor.

Arda Güler'in performansı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 27 maçta; 5 gol ile 5 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.





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