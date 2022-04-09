Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK sahasında lider Trabzonspor 'u ağırladı. 0-0 biten maçın sonunda Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta kazanamadı.

Maçın ardından Ali Koç'un 29. hafta sonunda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart 2022'de "Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimse burada çıkıp da hakemler sayesinde puanlar alıyorlar demesine de müsaade etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar ama çok da iyi kadro kurdular, çok da iyi futbol oynuyorlar bu puan farkı da tesadüf değildir." açıklamasını yapmıştı.

Bordo-mavililer açıklamadan sonra çıktığı 3 maçta sadece 2 puan alabildi.



